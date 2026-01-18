Tennis, Australian Open, buona la prima per Jasmine Paolini

1 minuto per la lettura

Buono esordio per Jasmine Paolini agli Australian Open, la tennista toscana batte la russa Aliaksandra Sasnovich in poco più di un’ora

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Non sbaglia Jasmine Paolini agli Australian Open. La toscana, testa di serie numero 7 del tabellone, lascia soli 3 game alla qualificata russa Aliaksandra Sasnovich archiviando la pratica in un’ora e 10 minuti con il punteggio di 6-1 6-2. Al secondo turno l’azzurra incontrerà la vincente della sfida tra Madgalena Frech e Veronika Erjavec.



Avanza senza intoppi la finalista della passata edizione Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 WTA, elimina in due set la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajanoah con lo score di 6-4 6-1. Per Sabalenka al secondo turno o Pavlyuchenkova o Bai.

Fuori a sorpresa Marta Kostyuk. Possibile avversaria di Paolini agli ottavi di finale, l’ucraina cede al terzo set alla francese Elsa Jacquemot. Tre-tie break e tre ore e 27 minuti sono serviti alla transalpina per spuntarla sulla numero 20 del mondo con il punteggio di 6-7(4) 7-6(4) 7-6(7).

Successi in due set per la greca Maria Sakkari, 6-4 6-2 a Jeanjean, e per l’ucraina Elina Svitolina, 6-4 6-1 a Bucsa. Fuori dai giochi la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ko in tre set con la kazaka Yulia Putintseva (3-6 7-5 6-3). Al secondo turno anche la turca Zeynep Sonmez (2-1 su E.Alexandrova), la statunitense Hailey Baptiste (2-1 su Townsend), la romena Elena Gabriela Ruse (2-0 su Yastremska) e la wild card australiana Talia Gibson (2-0 su Blinkova)