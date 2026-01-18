Tennis, Cobolli subito fuori agli Australian Open 2026

1 minuto per la lettura

L’azzurro Flavio Cobolli non va oltre il primo turno agli Australian Open 2026. Battuto in tre set da Arthur Fery in due ore e un quarto

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Flavio Cobolli si ferma al primo turno dell‘Australian Open 2026. Nella giornata inaugurale dello Slam di apertura della stagione il romano, frenato da problemi intestinali sin dai primi game, va ko in tre set contro il qualificato britannico Arthur Fery n.185 ATP.

Alla fine 7-6(1) 6-4 6-1, in due ore e 14 minuti, lo score in favore del 23enne inglese. Al secondo turno se la vedrà con Tomas Martin Etcheverry. L’argentino esce indenne al quinto set dalla battaglia con Miomir Kecmanovic. 6-2 3-6 6-4 3-6 6-4, in tre ore e 57 minuti in campo, lo score che premia il sudamericano numero 61 del mondo.

Alexander Zverev non sbaglia. Il tedesco, testa di serie numero 3, supera a pieni voti un primo turno scomodo con il canadeseGabriel Diallo (n.41 ATP). Nonostante un primo set perso al tie-break, il finalista della passata edizione non si scompone e risale la china, chiudendo 6-7(1) 6-1 6-4 6-2 in due ore e 45 minuti di gioco. Avanza anche Frances Tiafoe, che elimina in tre set il qualificato australianoJason Kubler per 7-6(4) 6-3 6-2, mentre fuori a sorpresa l’altro statunitense Sebastian Korda, che va ko nel derby a stelle e strisce con l’esordiente, sia a livello Slam che ATP, Michael Zheng. 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3 il punteggio in favore del qualificato, che affronterà Corentin Moutet (3-0 su Schoolkate) al secondo turno.

Bene Francisco Cerundolo e Francisco Comesana. I due argentini eliminano rispettivamente Zhizhen Zhang (3-0) e Patrick Kypson (3-1) guadagnandosi un posto al secondo turno. Avanti anche Emilio Nava, (3-2 su Jacquet), Jaime Faira (3-1 su Blockx), Marton Fucsovics (3-0 su Ugo CarabellI) e Damir Dzumhur (3-0 su Draxl).