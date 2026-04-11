BJK Cup, Errani e Paolini non sbagliano: l’Italia batte il Giappone e vola alle Finals

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Sara Errani e Jasmine Paolini non falliscono la missione e l’Italia del Tennis femminile stacca il biglietto per le Finals di Billie Jean King Cup

VELLETRI – L’Italia stacca il pass per le Finals di Billie Jean King Cup. A Velletri le azzurre vincono 3-0 il Qualifier contro il Giappone sui campi in terra battuta del complesso sportivo Colle degli Dei. Il punto decisivo arriva dal doppio con Jasmine Paolini e Sara Errani che hanno battuto 6-2 7-5 la coppia nipponica Eri Hozumi/Shuko Aoyama. Nella prima giornata Elisabetta Cocciaretto (42 Wta) ha sconfitto 75 63 Moyuka Uchijima (84), mentre Jasmine Paolini (8) ha dominato poi 63 61 Himeno Sakatsume (133).

LE PAROLE DELLE AZZURRE

“Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale: oggi c’è il pienone, grazie a tutti per il tifo, ci sostenete tutti i giorni e lo sentiamo tanto”. Queste il commento di Sara Errani a caldo, a SuperTennis, dopo la vittoria in doppio con Jasmine Paolini su Shuko Aoyama e Eri Hozumi che ha concluso il Qualifier contro il Giappone a Velletri e ha dato all’Italia un posto alla fase finale di Shenzhen.

“Non è stato facile, soprattutto il secondo set, ho avuto un po’ di alti e bassi ma siamo state lì, abbiamo giocato bene e deciso cosa fare. Si va a Shenzhen anche quest’anno!” ha detto Paolini, che non vede l’ora di tornare in Cina dove le azzurre proveranno a conquistare il terzo titolo consecutivo. Nella fase più complessa dell’intero confronto, nel secondo set scandito da una serie di sei break in sei game, è stata decisiva l’intesa tra Sara e Jas. “In quei momenti è stato fondamentale supportarci a vicenda, capire i momenti dell’altra e aiutarci a mantenere alta l’energia. Dobbiamo anche ringraziare la squadra che da fuori ha fatto un gran tifo e il pubblico”.