Sinner batte Medvedev e vola in finale agli Internazionali d’Italia contro Ruud

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Jannik Sinner non si ferma batte Medvedev e vola in finale agli Internazionali d’Italia, sfiderà Ruud per il titolo a Roma ed entrare così ancora una volta nella storia del tennis

ROMA – Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali d’Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, batte in tre set il russo Daniil Medvedev, settima forza del seeding, e diventa il primo italiano dell’Era Open a disputare due finali di fila al Centrale. 6-2 5-7 6-4, in due ore e 37 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro al termine di una partita interrotta ieri per pioggia e terminata oggi pomeriggio ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candico.

Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l’altoatesino, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione. Oltre a lui ci era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013). È poi la 28esima vittoria di fila – 33esima nei 1000 – per il fuoriclasse azzurro. In finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta.

“Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata. Questa notte non ho dormito quasi niente perché quando sei in mezzo alla partita non è semplice riposare”. Queste le parole di Sinner nell’intervista in campo. “Vedremo cosa succederà domani, sono molto contento. Questo è un campo molto speciale per me. Qui ho vinto la mia prima partita nei 1000 e l’anno scorso la finale non è andata come volevo. Domani proverò a dare il meglio di me”, aggiunge Sinner in vista della sfida a Casper Ruud per il titolo al Foro Italico.

BOLELLI-VAVASSORI IN FINALE, KO HARRISON-SKUPSKI

Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026. L’emiliano ed il piemontese, teste di serie numero 7, domano al terzo set Harrison/Skupski e si prendono un posto nella finale di domani. 7-6(9) 3-6 10-6, in due ore e tre minuti di gioco, il punteggio in favore degli azzurri, che si giocheranno il titolo con le teste di serie numero 2 Granollers-Zeballos. Una coppia italiana al maschile non faceva finale agli Internazionali da Pietrangeli-Sirola nel 1963.

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