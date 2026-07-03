Tennis, Sinner vola agli ottavi di Wimbledon, Brooksby piegato in tre set

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Jannik Sinner non si ferma, a Wimbledon liquida in tre set Jenson Brooksby e accede agli ottavi di finale dove sfiderà Shintaro Mochizuki

LONDRA (INGHILTERRA) – Jannik Sinner vola agli ottavi di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e del seeding doma lo statunitense Jenson Brooksby, 81 del ranking Atp, in tre set e accede alla seconda settimana degli Championships. 6-4 6-3 6-4, in due ore e 13 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di San Candido, che prosegue la difesa del titolo conquistato nel 2025.

Si tratta del quinto ottavo a Wimbledon per Sinner, che eguaglia Nicola Pietrangeli al primo posto degli azzurri con più apparizioni nei migliori sedici giocatori della prova londinese del Grande Slam. A livello Major è il 20esimo ottavo per l’azzurro, che domenica si giocherà un posto nei quarti con la sorpresa Shintaro Mochizuki. Il giapponese, numero 151 del mondo, ha eliminato oggi, in rimonta, il 19enne spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 23 del tabellone, con il punteggio di 1-6 7-6 (5) 6-4 6-4.

“Sono molto contento: sto cercando di migliorare giorno dopo giorno e passo dopo passo. Ci sono un paio di situazioni che posso gestire meglio, ma sono contento di come ho giocato nei momenti importanti. Sull’erba c’è molta imprevedibilità e se non sei in giornata è difficile vincere contro chiunque. Io cerco di concentrarmi sul mio lato della rete”. Così Jannik Sinner, nell’intervista in campo. “Non sono riuscito a sfruttare un paio di match point ma il pubblico mi ha aiutato molto. Mochizuki? Non ci ho mai giocato contro, ma chiunque arriva agli ottavi merita di essere lì e sarà una partita dura”, aggiunge Sinner, a proposito del prossimo avversario, proveniente dalle qualificazioni.

DJOKOVIC APPRODA AGLI OTTAVI DI FINALE

Anche Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale. Il 39enne serbo, numero 8 del mondo e settima forza del tabellone, elimina in quattro set il francese Arthur Rinderknech. 7-5 6-4 1-6 7-6 (4), in tre ore e 14 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24 volte campione di prove del Grande Slam, che agli ottavi di finale incontrerà il qualificato russo Roman Safiullin, che ha battuto oggi per 6-3 6-3 6-3 il brasiliano Joao Fonseca, 24esimo favorito del seeding.

DOMANI BERRETTINI-DIMITROV ULTIMA PARTITA SUL CENTRALE

Domani andrà in scena la sesta giornata degli incontri dei tabelloni principali di Wimbledon. Matteo Berrettini torna in azione, al terzo turno. Giocherà contro Grigor Dimitrov nell’ultimo match sul Campo Centrale, dopo le sfide Eala-Swiatek e Anisimova-Keys. Sul Campo numero 2 altri due azzurri in gara nel tabellone maschile: Cobolli-Khachanov è la seconda partita dalle 12; a seguire ci sarà il match Sonego-Fritz. Infine, per il torneo femminile, Jasmine Paolini affronterà Maria Sakkari nel secondo match, dalle 12, sul Campo numero 3.