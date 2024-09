L’Uefa toglie la finale Champions 2027 a Milano (il Comune non dà garanzie)

1 minuto per la lettura

Riaperte le candidature per la Finale di Champions League 2027, revocata l’assegnazione della gara prevista a Milano allo stadio San Siro

Milano, 24 settembre – “Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che San Siro e i suoi dintorni non sarebbero stati interessati dai lavori di ristrutturazione, si è deciso oggi di riaprire il processo di candidatura per la finale” della Champions League del 2027.

Lo ha scritto la Uefa in una nota. Revocata quindi l’assegnazione della gara a Milano prevista per il 2027 dopo la riunione del Comitato esecutivo a Praga. La decisione sul nuovo Paese che ospiterà la finale di Champions League nel 2027, ha aggiunto la Uefa, è attesa tra maggio e giugno 2025.

Nei giorni scorsi il Comune di Milano, proprietario dello stadio di San Siro, ha incontrato i vertici di Inter e Milan. I due club hanno però bocciato la proposta di ristrutturare il Meazza sulla base di uno studio fatto da Webuild. I club hanno invece manifestato l’intenzione di voler lavorare insieme all’ipotesi di un nuovo impianto sportivo da realizzare nell’area di San Siro.