Firenze ricorda Commisso, in duemila nella Cattedrale

Con una messa in suffragio, alla presenze di duemila persone, Firenze ricorda il calabrese e presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella Cattedrale

FIRENZE – In duemila per la Messa in suffraggio del presidente della Fiorentina, il calabrese Rocco Commisso, deceduto il 16 gennaio negli Usa. Firenze ricorda il patron viola con una funzione officiata dell’Arcivescovo, monsignor Giuseppe Betori, davanti alla moglie Catherine, al figlio Joseph, a dirigenti e tesserati. Presenti anche la squadra femminile, la Primavera e tutti i ragazzi del settore giovanile.

Sono intervenuti la sindaca Sara Funaro, il presidente della Toscana, Giani, il ministro Abodi, il presidente Figc, Gravina, i presidenti LegaB e LegaPro, Bedin e Marani. Presenti anche il presidente e l’ad della Lega, Simonelli e De Siervo, oltre al presidente del Pisa, Corrado, quello del Sassuolo Rossi. Alla funzione anche tanti ex calciatore della squadra viola come il difensore Pasqual, i portieri Toldo e Frey e il centrocampista Borja Valero.

«Quando ci lascia una persona che abbiamo stimato per come ha vissuto e per quanto ha realizzato – ha detto Betori -, a cui dobbiamo gratitudine per quanto ha fatto, fatichiamo a trovare parole che ci diano ragione, una qualche umana giustificazione. Firenze ricorda Rocco Commisso, dell’affettuoso sposo di Caterina e padre di Giuseppe e Marisa, del generoso patron della Fiorentina, innamorato di questa città».

Betori ha ricordato come «a coronamento del Viola Park, Rocco e Caterina vollero una piccola cappella per la preghiera e mi chiesero di benedirla. Lo feci volentieri, convinto che c’è uno speciale legame tra la pratica sportiva e la dimensione spirituale». Il presidente volle poi che, al momento dell’inaugurazione del Viola Park, salissi con lui sulla collinetta che domina la cittadella sportiva, per benedirla. Conservo viva nel cuore l’immagine di Rocco che poneva il suo sguardo su quanto aveva voluto e realizzato e mi chiedeva di benedirlo».