Dominio Vingegaard al Giro d’Italia, la maglia rosa vince anche la sedicesima tappa

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La sedicesima tappa va a Vingergaard che con il traguardo di Carì ottiene la quarta vittoria al Giro d’Italia 2026 e consolida la maglia Rosa

CARÌ (SVIZZERA) –Jonas Vingegaard cala il poker e vince anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona – Carì di 113 km. Arrivo in solitaria per il danese – che rafforza la prima posizione in classifica -, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha accusato circa un minuto di ritardo, terzo Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). Giornata da dimenticare per Giulio Pellizzari, che si è staccato all’inizio della salita.

Vingegaard chiude in 2h57’40”, staccando di 1’09” l’austriaco Felix Gall e di 1’11” Jai Hindley, con Thymen Arensman quarto a 1’14”. Alle spalle dei migliori brilla la prova di Davide Piganzoli, splendido sesto a 1’34”, protagonista di un lavoro prezioso proprio al servizio del leader della Visma prima di trovare la forza per restare con i grandi fino alle battute decisive della salita finale.

La tappa odierna, la più breve dell’edizione 109, è stata comunque animata da una fuga di circa 13 uomini. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Juan Pedro Lopez e Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello Q36.5), Alan Hatherly (Jayco AlUla), Jardi van der Lee (EF Education Easypost), Josh Kench (Groupama-FDJ), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Frank van den Broek (Picnic PostNL), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Diego Ulissi (XDS Astana) e il duo UAE Team Emirates-XRG Jan Christen-Jhonatahn Narvaez hanno, quindi, dettato il ritmo, la Visma ha controllato la corsa a distanza, senza concedere troppo spazio ai battistrada.

Col passare dei chilometri Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez e Ulissi hanno cercato la vittoria di tappa, ma con l’ultima ascesa di giornata lo strappo è stato ricucito grazie al lavoro delle squadre degli uomini di classifica. A 6 chilometri dal traguardo, quindi, l’affondo decisivo di Vingegaard, che ha vinto la sua quarta tappa. Domani la diciassettesima frazione, la Cassano d’Adda – Andalo di 202 km.

SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA A VINGEGAARD

“Meglio prendere le opportunità appena arrivano, conosco questo posto, ci ho passato del tempo, ho colto l’occasione”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il vincitore di giornata e dominatore del Giro. “È molto importante avere questa condizione che sta migliorando giorno dopo giorno, sarà un’estate impegnativa. Sento – ha inoltre aggiunto – di essere cresciuto molto nell’arco di questo Giro. Tour? È più importante cosa sta accadendo oggi, ho vinto la mia quarta tappa, sono contento”.

L’attacco decisivo arriva, infine, sui durissimi chilometri conclusivi verso Carì. Dopo il lavoro di Kuss e Campenaerts, Vingegaard cambia passo con naturalezza impressionante, staccando Gall e facendo immediatamente il vuoto. Nel giro di pochi chilometri il vantaggio supera il minuto, mentre alle sue spalle si riorganizza il gruppetto degli inseguitori con Hindley, Arensman, Bernal, Gee e Piganzoli.

Giornata invece da dimenticare per Giulio Pellizzari. Il talento azzurro va in crisi sull’ultima salita e perde oltre diciotto minuti dal vincitore, arrivando al traguardo insieme a Ciccone dopo una lunga sofferenza. Un passaggio a vuoto pesante in una tappa che rischia di ridimensionare definitivamente le sue ambizioni di classifica.

L’ORDINE DI ARRIVO 1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) in 2h57’40”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 1’09”

3. Jai Hindley AUS (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 1’11”

4. Thymen Arensman NED a 1’14”

5. Derek Gee CAN a 1’18”

6. Davide Piganzoli ITA a 1’34”

7. Egan Bernal COL a 2’04”

8. Michael Storer AUS a 2’18”

9. Mathys Rondel FRA a 2’55”

10. Wout Poels NED a 3’04”

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA) 1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) in 62h10’26”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 4’03”

3. Thymen Arensman NED (Netcompany INEOS) a 4’27”

4. Jai Hindley AUS a 5’00”

5. Afonso Eulalio POR a 5’40”

6. Derek Gee CAN a 7’09”

7. Michael Storer AUS a 7’14”

8. Davide Piganzoli ITA a 7’57”

9. Ben O’Connor AUS a 9’20”

10. Egan Bernal COL a 9’44”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO) 1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 145

2. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Team Emirates – XRG) 143

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 78

MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA) 1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 211 punti

2. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 129

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) 96