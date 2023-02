La MotoGp cambia pelle: gare sprint al sabato alle 15

1 minuto per la lettura

La MotoGp cambia pelle e si rivoluziona prendendo spunto dall’esperienza della Formula 1 previste infatti le gare sprint al sabato pomeriggio

ROMA – Anno nuovo, format nuovo, orario nuovo. Il motomondiale si appresta a cambiare pelle nella stagione che verrà, con la grande novità per la MotoGp rappresentata dalle gare sprint nella classe regina.

Il venerdì della MotoGp resterà dedicato alle libere: prima sessione alle 10.45 (45 minuti) e seconda alle 15 (60 minuti) con i migliori tempi che stabiliranno l’ingresso in Q1 e Q2.

Due sessioni di libere anche per Moto2 (da 40 minuti) e Moto3 (da 35 minuti) ma per la combinata conteranno anche le FP3 del sabato mattina (30 minuti per entrambe le classi), quindi al pomeriggio le qualifiche (la Moto3 inizia alle 12.50, la Moto2 alle 13.45).

Rivoluzionato il programma del sabato in MotoGp: alle 10.10 una terza sessione di libere da 30 minuti, a seguire Q1 (10.50) e Q2 (11.15), quindi la sprint alle 15.

Per quanto riguarda la domenica, niente più warm-up per Moto3 e Moto2 che torneranno in pista direttamente con le gare (alle 11 e alle 12.15) ma solo per la MotoGP (appena 10 minuti dalle 9.45) prima del semaforo verde al tradizionale orario delle 14.

