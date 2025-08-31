Formula 1, Piastri vince il GP d’Olanda davanti a Verstappen, fuori le due Ferrari

4 minuti per la lettura

Olanda amara per le Ferrari, prima Hamilton e poi Leclerc fuori per incidente, vince Piastri che consolida la prima posizione nel mondiale di Formula 1

ZANDVOORT (OLANDA) – Oscar Piastri vince il Gran Premio d’Olanda sulla sua McLaren, mettendosi davanti a Max Verstappen secondo su Red Bull e auno strepitoso terzo Isack Hadjar, che su Racing Bulls conquista il suo primo podio in carriera.

Doppio ritiro per le Ferrari, entrambe per incidente, entrambe in curva 3. Il primo ad uscire è Lewis Hamilton che perde il controllo della sua monoposto andando a sbattere contro il muretto. Più avanti nella gara è la volta di Charles Leclerc. Il pilota monegasco viene toccato dalla Mercedes di Kimi Antonelli che prende male le misure e causa l’incidente che mette fuori dai giochi il ferrarista. Ritiro anche per Lando Norris, fuori a pochi giri dalla fine a causa di un problema di affidabilità della sua McLaren.

Andando al gara Oscar Piastri firma un vero e proprio capolavoro a Zandvoort e vince il Gran Premio d’Olanda 2025 centrando il primo Grand Chelem della sua carriera: pole position, giro veloce, gara condotta dall’inizio alla fine e vittoria. Una prestazione perfetta che rilancia con forza la sua candidatura al titolo mondiale a discapito del compagno di squadra Lando Norris.

La corsa, caratterizzata da incidenti e safety car, vede Max Verstappen chiudere secondo davanti al sorprendente Isack Hadjar, al suo primo podio in Formula 1 con la Racing Bulls. Al via, Piastri scatta bene dalla pole e mantiene la leadership davanti a Verstappen, sostenuto dal pubblico di casa, e a un gruppetto compatto che comprende Hadjar, Russell e Norris. Il ritmo della McLaren numero 81 è decisamente superiore: giro dopo giro l’australiano prende margine, gestendo senza mai dare l’impressione di poter essere attaccato.

Le prime tornate scorrono con diversi sorpassi a centro gruppo, ma già al decimo giro emerge la sensazione che la vittoria sia un affare privato di Piastri, mentre Verstappen si limita a difendere la seconda posizione. La gara prende una piega inattesa poco dopo la prima metà. Lewis Hamilton, in lotta per la zona punti, finisce contro le barriere in curva 3. La direzione gara fa entrare la safety car, congelando le posizioni e permettendo ai team di rivedere le strategie di sosta.

A completare la giornata nera della Ferrari Charles Leclerc viene toccato da Antonelli che stava tentando l’attacco al ferrarista, Leclerc perde il controllo della macchina e sbatte contro le barriere. Il monegasco è costretto al ritiro, mentre la squadra di Maranello perde un’occasione importante per consolidare il secondo posto nel Mondiale.

Sfortuna anche per Lando Norris, compagno di squadra di Piastri: l’inglese accusa problemi meccanici ed è costretto a parcheggiare la sua McLaren nelle vie di fuga, lasciando campo libero al leader della gara.

Dopo l’uscita della seconda safety car, la corsa riprende con Piastri di nuovo in fuga, Verstappen prova a restare in scia ma non ha mai realmente il passo per impensierire l’australiano. Alle loro spalle emerge con forza Isack Hadjar, che approfitta dei ritiri eccellenti e di una guida senza errori per mantenere stabilmente la quarta posizione prima e la terza posizione dopo il ritiro di Norris. Il francese della Racing Bulls corre una gara matura, resiste alla pressione di Russell e conquista un podio storico, il primo della sua giovanissima carriera.

Gli ultimi giri scorrono senza intoppi: Piastri continua a martellare su tempi insostenibili per gli avversari e sigla anche il giro più veloce della gara. Al traguardo festeggia il primo Grand Chelem della carriera: un risultato che alla McLaren mancava dal 1991. Dietro di lui, Verstappen si accontenta del secondo posto davanti a migliaia di tifosi olandesi che lo sostengono fino all’ultimo.

Hadjar completa il podio e viene accolto dal team come un vincitore. La top-10 si chiude con George Russell quarto davanti a Alex Albon, Ollie Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

Con la vittoria in Olanda, Piastri consolida la leadership del campionato con 309 punti davanti a Lando Norris con 275. La Formula 1 non si ferma: il prossimo weekend è in programma il Gran Premio d’Italia 2025. Dal 4 al 7 settembre, l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la sedicesima tappa del Mondiale, una delle più attese della stagione per il fascino del circuito e per il calore del pubblico italiano.