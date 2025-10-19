Formula 1, Verstappen show ad Austin: Sprint e Pole, Ferrari in crescita

2 minuti per la lettura

Max Verstappen torna nella parte del padrone del circus di Formula 1 e riapre la sottile speranza di vincere il titolo, nel caldo di Austin vince la Sprint e conquista la pole per il Gp

AUSTIN (STATI UNITI) – Max Verstappen è il protagonista assoluto del sabato di Austin. Il quattro volte campione del mondo prima vince la sprint, poi concede il bis in qualifica andandosi a prendere la pole position (la 47esima in carriera, la settima stagionale) anche per la gara di domenica del Gran Premio degli Stati Uniti, 19esimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Mastica amaro la McLaren, segnali incoraggianti dalla Ferrari.

Nella sprint, andata in scena nella tarda mattinata texana, il pilota della Red Bull conquista un successo prezioso in chiave titolo scattando dalla prima casella sulla griglia di partenza, regolando George Russell (Mercedes) dopo anche un breve e intenso corpo a corpo. Verstappen guadagna così otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in una carambola che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicata come semplice incidente di gara dai commissari. A completare il podio Carlos Sainz su Williams, davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

FORMULA 1, L’ORDINE D’ARRIVO

Max Verstappen (Ned) Red Bull George Russell (Gbr) Mercedes Carlos Sainz (Esp) Williams Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari Charles Leclerc (Mon) Ferrari Alexander Albon (Tha) Williams Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls Pierre Gasly (Fra) Alpine Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber Franco Colapinto (Arg) Alpine Oliver Bearman (Gbr) Haas

Lance Stroll (Can) Aston Martin

Esteban Ocon (Fra) Haas

Lando Norris (Gbr) McLaren

Oscar Piastri (Aus) McLaren

Fernando Alonso (Esp) Aston Martin

NON SOLO SPRINT RACE, AD AUSTIN VERSTAPPEN CONQUISTA ANCHE LA POLE

Qualche ora più tardi, nelle qualifiche, Verstappen si ripete: 1’32″510 il tempo nel Q3, nel primo e unico tentativo, che gli permette di conquistare un’altra pole. Al suo fianco ci sarà Lando Norris, che prova a salvare la giornata della McLaren: il britannico accusa però quasi tre decimi da Verstappen anche se per appena sei millesimi nega la prima fila a un ritrovato Leclerc. Terzo crono per il ferrarista che precede Russell e il compagno di squadra Hamilton, quinto davanti a un Piastri forse ancora condizionato da quanto accaduto nella sprint e più lento di 0″574 rispetto a Verstappen. Buon settimo tempo per Andrea Kimi Antonelli, già a punti nella sprint (ottava posizione) mentre Hulkenberg (Kick Sauber) non ripete l’exploit di venerdì e finisce in sesta fila.