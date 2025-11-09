Formula 1, Norris vince in Brasile, Antonelli 2° e Verstappen 3° partendo da pit lane

1 minuto per la lettura

Formula 1, Norris perfetto vince in Brasile davanti ad Antonelli ed ad uno strepitoso Verstappen che dalla pit lane rimonta fino al terzo posto, fuori le due Ferrari

SAN PAOLO (BRASILE) – Lando Norris compie un passo importante verso il titolo mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren, infatti, dopo pole e sprint, conquista anche il successo nella gara completa del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1. Secondo posto per un solido Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), capace di tenere dietro anche la Red Bull di un immenso Max Verstappen, che si rende protagonista di una eccezionale rimonta partendo dalla pit lane e recuperando posizione dopo posizione fino al terzo posto.

George Russell, sull’altra freccia d’argento, chiude ai piedi del podio, ma porta a casa preziosi punti per la Mercedes a discapito della Ferrari in ottica secondo posto nella classifica costruttori. Oscar Piastri, penalizzato di 10″, deve accontentarsi della quinta posizione, perdendo ulteriore terreno dal compagno di squadra, ora a -24.

Pesantissimo zero, invece, per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, sono entrambi costretti al ritiro e in Brasile non accadeva dal 2002. Completano la top 10 di giornata Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) e Pierre Gasly (Alpine).