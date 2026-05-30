MotoGp, al Mugello Bezzecchi in pole, Fernandez vince la gara Sprint

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Marco Bezzecchi conquista la pole position al MotoGp del Mugello settima gara del Motomondiale 2026 in programma domenica 31 maggio, nella sprint vince Fernandez

SCARPERIA – Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole position nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Al Mugello è prima fila tutta Aprilia con l’azzurro che firma il record della pista in 1’43″921 davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez (+0″224) e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0″363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a 0″373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, in mezzo c’è la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL MOTOGP DEL MUGELLO, BEZZECCHI PARTE IN POLE

Prima fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’43″921 alla velocità media di 181,8 km/h

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’44″145

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’44″284

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’43″921 alla velocità media di 181,8 km/h 2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’44″145 3. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’44″284 Seconda fila

4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’44″294

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’44″313

6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’44″482

4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’44″294 5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’44″313 6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’44″482 Terza fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’44″498

8. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’44″634

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’44″655

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’44″498 8. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’44″634 9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’44″655 Quarta fila

10. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’44″710

11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’44″863

12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’45″049

FERNANDEZ VINCE LA GARA SPRINT DEL MUGELLO

Raul Fernandez vince la gara Sprint del Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell’Aprilia Trackhouse ha conquistato la gara corta del Gp d’Italia, precedendo l’Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Soltanto quarto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e in pole position, ma autore di una partenza horror.

Quinto posto per la Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi due Gp, mentre la Gresini di Fermin Aldeguer chiude sesta precedendo la KTM di Pedro Acosta, che chiude la zona punti e precede di pochi centesimi l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Ecco ordine d’arrivo della gara Sprint e classifica del mondiale Piloti aggiornata.

Ordine di Arrivo

1 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

2 Jorge Martin (Aprilia) +1.289

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +3.287

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) +4.481

5 Marc Marquez (Ducati) +9.055

6 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) +9.758

7 Francesco Bagnaia (Ducati) +10.983

8 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +11.411

9 Pedro Acosta (KTM) +11.809

10 Diogo Moreira (Honda) +12.932

11 Brad Binder (KTM) +16.690

12 Alex Rins (Yamaha) +17.043

13 Luca Marini (Honda) +18.407

14 Fabio Quartararo (Yamaha) +20.619

15 Maverick Viñales (KTM) +20.669

16 Jack Miller (Yamaha) +22.907

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +25.423

18 Michele Pirro (Ducati) +27.085

19 Cal Crutchlow (Honda) +39.641

CLASSIFICA MOTOGP DOPO LA GARA SPRINT DEL MUGELLO