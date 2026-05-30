MotoGp, al Mugello Bezzecchi in pole, Fernandez vince la gara Sprint

Raul Fernandez
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Marco Bezzecchi conquista la pole position al MotoGp del Mugello settima gara del Motomondiale 2026 in programma domenica 31 maggio, nella sprint vince Fernandez
SCARPERIA – Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole position nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Al Mugello è prima fila tutta Aprilia con l’azzurro che firma il record della pista in 1’43″921 davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez (+0″224) e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0″363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a 0″373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, in mezzo c’è la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.
LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL MOTOGP DEL MUGELLO, BEZZECCHI PARTE IN POLE
- Prima fila
1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’43″921 alla velocità media di 181,8 km/h
2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’44″145
3. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’44″284
- Seconda fila
4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’44″294
5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’44″313
6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’44″482
- Terza fila
7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’44″498
8. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’44″634
9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’44″655
- Quarta fila
10. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’44″710
11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’44″863
12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’45″049
FERNANDEZ VINCE LA GARA SPRINT DEL MUGELLO
Raul Fernandez vince la gara Sprint del Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell’Aprilia Trackhouse ha conquistato la gara corta del Gp d’Italia, precedendo l’Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Soltanto quarto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e in pole position, ma autore di una partenza horror.
Quinto posto per la Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi due Gp, mentre la Gresini di Fermin Aldeguer chiude sesta precedendo la KTM di Pedro Acosta, che chiude la zona punti e precede di pochi centesimi l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Ecco ordine d’arrivo della gara Sprint e classifica del mondiale Piloti aggiornata.
Ordine di Arrivo
- 1 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)
- 2 Jorge Martin (Aprilia) +1.289
- 3 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +3.287
- 4 Marco Bezzecchi (Aprilia) +4.481
- 5 Marc Marquez (Ducati) +9.055
- 6 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) +9.758
- 7 Francesco Bagnaia (Ducati) +10.983
- 8 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +11.411
- 9 Pedro Acosta (KTM) +11.809
- 10 Diogo Moreira (Honda) +12.932
- 11 Brad Binder (KTM) +16.690
- 12 Alex Rins (Yamaha) +17.043
- 13 Luca Marini (Honda) +18.407
- 14 Fabio Quartararo (Yamaha) +20.619
- 15 Maverick Viñales (KTM) +20.669
- 16 Jack Miller (Yamaha) +22.907
- 17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +25.423
- 18 Michele Pirro (Ducati) +27.085
- 19 Cal Crutchlow (Honda) +39.641
CLASSIFICA MOTOGP DOPO LA GARA SPRINT DEL MUGELLO
- 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 148
- 2 Jorge Martin (Aprilia) 136
- 3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 123
- 4 Pedro Acosta (KTM) 93
- 5 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 80
- 6 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 79
- 7 Alex Marquez (Ducati Gresini) 67
- 8 Francesco Bagnaia (Ducati) 66
- 9 Marc Marquez (Ducati) 62
- 10 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 51
- 11 Luca Marini (Honda) 43
- 12 Enea Bastianini (KTM) 39
- 13 Fabio Quartararo (Yamaha) 37
- 14 Brad Binder (KTM) 37
- 15 Franco Morbidelli (Ducati) 36
- 16 Johann Zarco (Honda) 34
- 17 Diogo Moreira (Honda) 17
- 18 Joan Mir (Honda) 11
- 19 Alex Rins (Yamaha) 9
- 20 Maverick Viñales (KTM) 5
- 21 Augusto Fernandez (Yamaha) 4
- 22 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 4
- 23 Jack Miller (Yamaha) 2
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