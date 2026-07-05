Formula 1 2026, Ferrari padrona di Silverstone: Leclerc domina davanti a Russell e Hamilton

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Ferrari rinata a Silverstone dove cancella il weekend nero dell’Austria e con Leclerc torna al successo, seconda vittoria della stagione 2026 completata dal terzo posto di Hamilton

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Charles Leclerc sulla sua Ferrari n. 16 vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta sui britannici George Russell su Mercedes mentre Lewis Hamilton sull’altra Ferrari arriva terzo davanti al gruppo a ventaglio che taglia il traguardo sotto safety car, uscita in seguito all’incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Quarto alla fine arriva Norris.

Chi beneficia più di tutti dell’incidente e della safety car è Russell che risale dal quinto al secondo posto. Prima guadagna una posizione per i problemi tecnici del compagno di squadra, poi ne guadagna un’altra in seguito all’uscita di Verstappen e infine beffa Hamilton che si è fermato per il cambio gomme ipotizzando la ripartenza che però non c’è stata per il prolungarsi della presenza della safety car. Trasforma così una domenica da dimenticare in una giornata positiva con tanto di recupero in classifica generale.

Nona vittoria in carriera per Leclerc, che torna così sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024, dopo 623 giorni. Sfortunato, invece, Andrea Kimi Antonelli che rompe la propria Mercedes. Il leader della classifica piloti si trovava in seconda posizione mentre stava recuperando velocemente su Leclerc, ma un problema alle sospensioni nel corso del 41esimo giro lo ha costretto a fermarsi per due volte ai box e a perdere posizioni. Al traguardo, infatti, il bolognese è solo 16esimo, in seguito a una penalità di cinque secondi per track limits.

Durante quei momenti concitati, Antonelli ha avuto una serie di comunicazioni con il muretto. “La macchina non gira” ha detto appena rientrato in pista, provandoci comunque fino alla fine. “Ritiro? Posso provare a prendere un punto” le sue parole, prima di una penalità per essere uscito dai limiti della pista per cinque volte. “La macchina è rotta, non è colpa mia”.

LE DICHIARAZIONI

Charles Leclerc: “È incredibile. Il finale non è stato quello che avrei sognato, ma vincere dopo gli ultimi weekend è bellissimo. Già ieri mi sembrava di aver ritrovato del feeling e oggi l’abbiamo confermato e sono molto felice di questo. Con Kimi (Antonelli ndr) sarebbe stata un’impresa tenere il primo posto. Dopo Monaco il feeling non c’era, poi a Barcellona ho commesso un errore e ho avuto dei problemi. Qui sono riuscito a mettere tutto insieme, spero di riuscire a continuare così nelle prossime gare”.

George Russell: “Questo è il mio primo podio qui e sono felice di averlo conquistato. Sono stato fortunato nel finale, anche se ho avuto una foratura. Sono comunque contento per il team. In qualifica ho avuto dei problemi e in gara non andavo molto bene. Gli avversari sono molto veloci e la sfida è aperta”.

Lewis Hamilton: “Complimenti a Leclerc e al team per il grande risultato. Oggi non avevo molto passo e ho sofferto con il bilanciamento della vettura. Non so cosa sia successo a Kimi, ma noi stiamo facendo un lavoro fenomenale. C’è del lavoro da fare per colmare il gap. In primo luogo voglio fare i complimenti a Charles che ha vinto la gara e so che farlo qui è speciale – le sue parole a caldo – Oltre a questo è un grande risultato per il nostro team e sono davvero contento. Dal mio punto di vista posso dire che non è andata. Subito falsa partenza e penalizzazione ma, nel complesso, lui aveva più passo di me. Io sono migliorato nel corso della gara ma sono contento del podio, non potevo fare di più”.

Ultima battuta, infine, sulla situazione a livello generale: “Se possiamo competere con le Mercedes? Sembra di sì anche se non sono sicuro di quello che è successo a Kimi. Pensando a noi, stiamo facendo un lavoro fenomenale. Due vittorie in tre gare sono un risultato fantastico”.

Fred Vasseur: “Una grande giornata per i nostri piloti e per il team. Abbiamo una fiducia enorme in Leclerc e sono contento di vederlo sul gradino più alto del podio. Ora ci godiamo questa vittoria e poi inizieremo a lavorare per Spa, una gara alla volta. Non so perché sia stata annullata la ripartenza ma è andata così. Noi eravamo veloci, ma Kimi ne aveva di più. Eravamo più veloci di Russell, ma Antonelli aveva un grande passo”.

John Elkann: “Complimenti a tutta la Ferrari. Sono 250 vittorie e la prima era arrivata qui a Silverstone e questo dimostra quanto sia importante questo giorno per noi. Leclerc e Hamilton hanno fatto una grande gara, quando Ferrari lavora bene le grandi cose succedono. L’importante è dare il massimo sempre e crederci. I nostri tifosi devono essere vicini alla Ferrari e la voglia di fare bene c’è sempre”.

Kimi Antonelli: “Il problema sembra essere stato al wheel shield dell’anteriore sinistra. È stata una rottura istantanea e ho sentito che qualcosa di era rotto. È stato un peccato perché abbiamo dovuto fare due soste, perché dopo il secondo pit stop la macchina era quasi guidabile. Nonostante ciò forse potevo arrivare sesto o settimo. Sono deluso e arrabbiato ma la cosa importante è che oggi comunque andavo forte e avevo grandi possibilità di vincere”, aggiunge Antonelli.

Ecco l’ordine di arrivo della gara di oggi e la nuova classifica.

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Sergio Perez (Cadillac)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Valtteri Bottas (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)