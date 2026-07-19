F1, Antonelli trionfa in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton 4°

5 minuti per la lettura

Antonelli su Mercedes trionfa in Belgio a Spa Francorchamps davanti ad una sorprendente Ferrari di Charles Leclerc, terzo Verstappen quarto Hamilton

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 e ritrova un successo che mancava dallo scorso 7 giugno a Monte-Carlo. L’italiano della Mercedes, alla sua settima affermazione in carriera, precede sul traguardo la Ferrari di un ormai ritrovato Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

L’altra Rossa di Lewis Hamilton chiude in quarta posizione: il britannico paga i 5″ di penalità arrivati in seguito al contatto al primo giro con la Mercedes di George Russell. Quest’ultimo, dunque, incassa uno zero pesantissimo in ottica Mondiale e ora scivola a -50 dal compagno di squadra. Quinto posto, invece, per la McLaren di Oscar Piastri, che taglia il traguardo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), autore di una parziale rimonta dalla tredicesima casella. Completano la top 10 di giornata Gabriel Bortoleto (Audi), Arvidi Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine). La prossima settimana la Formula 1 farà tappa in Ungheria per l’ultima gara prima della pausa estiva.

L’INCIDENTE TRA RUSSELL E HAMILTON

La Rossa di Lewis Hamilton ha urtato la Mercedes di George Russell in partenza, con il pilota britannico finito nella ghiaia di Spa e costretto subito al ritiro immediato, mentre il sette volte campione del mondo si prende una penalità di 5 secondi. Un duro colpo per Russell, secondo nel Mondiale dietro il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e che partiva in terza posizione.

Succede tutto allo spegnimento dei semafori. Hamilton parte subito molto aggressivo provando a infilare Russell alla prima curva, l’inglese tiene la posizione provando a difendersi ma ne nasce un incidente che manda fuori pista la sua Mercedes. Inutili le manovre per provare a tornare in gara, Russell si ritira e in gara entra la safety car, che rimane per cinque giri. Penalità invece per Lewis Hamilton. L’inglese è stato indagato dalla direzione di gara, che ha esaminato il contatto tra i due per capire se è stato il pilota Ferrari a causare l’incidente e alla fine gli ha comminato 5 secondi di penalità.

LE DICHIARAZIONI

Kimi Antonelli: “E’ bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta, abbiamo perso la prima posizione per la virtual safety car, ma poi siamo riusciti a recuperarla. Leclerc era veloce e abbiamo dovuto tenere duro alla fine. Ho sempre avuto il giusto slancio, ma per vari motivi non ho portato a casa risultati nelle ultime gare. Ora abbiamo recuperato punti, dobbiamo continuare ad ottenere risultati”.

Charles Leclerc: “Ho creduto nella vittoria fino alla fine. Abbiamo avuto fortuna con la safety car, ma il passo era relativamente forte. Abbiamo faticato con le hard per cinque o sei giri, ma poi siamo andati bene. E’ un bel passo in avanti per noi, continuiamo così”.

Max Verstappen: “Le ho provate tutte, il secondo stint è stato un po’ più difficile. Salire sul podio è positivo. Io ho dato tutto quello che avevo, penso che il terzo posto vada bene”.

Frederic Vasseur: “Titolo? Non voglio sognare, bisogna concentrarsi sui risultati veri. Non ci aspettavamo di lottare per la vittoria, è andata piuttosto bene. Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato per il team. Ci aspettavamo di essere più lenti della Mercedes, ma non c’era un margine enorme quindi possiamo lottare con loro. La prossima pista sarà un po’ più dalla nostra parte Hamilton? Penalità severa, era il primo giro e Russell si stava già girando sulla sinistra, ma non voglio commentare troppo la decisione. Lewis ha fatto comunque un ottimo lavoro”.

George Russell: “Quello con Hamilton è stato un normale incidente di gara. Avrei potuto lasciargli un po’ più di spazio e lui avrebbe potuto frenare un po’ di più, ma se avessi avuto velocità in rettilineo non sarebbe accaduto nulla. Sono molto deluso, ora sono senza parole. Mi sentivo in una buona posizione in curva 1 e all’improvviso sono rimasto senza potenza, da lì è tutto svanito”.

Lewis Hamilton: “Mi sento ottimista ed entusiasta in vista dell’Ungheria, penso che questa macchina sarà forte. Con un assetto ottimale e senza errori, potremmo lottare per la vittoria. Oggi la mia gara è stata compromessa dalla penalità, penso che sia un incidente di gara. Non siamo stati aggressivi, è stato un episodio sfortunato. In ogni caso sono grato di aver portato a casa dei punti”.

L’ORDINE DI ARRIVO 1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes in 1h24’42″479 alla media di 218.199 km/h

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 1″952

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 11″586

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 17″245

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 18″988

6. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 23″307

7. Lando Norris (Gbr) McLaren 24″014

8. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 49″140

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 50″406

10. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’16″037

11 Pierre Gasly (Alpine) +76.248

12 Liam Lawson (Racing Bulls) +76.965

13 Nico Hülkenberg (Audi) +77.783

14 Oliver Bearman (Haas) +93.516

15 Alexander Albon (Williams) +102.774

16 Carlos Sainz (Williams) +103.788

17 Esteban Ocon (Haas) +109.493

18 Valtteri Bottas (Cadillac) 1 giro

19 Fernando Alonso (Aston Martin) 2 giri

LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 204 punti

2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 159

3. George Russell (Gbr) Mercedes 154

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 126

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 103

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 92

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 91

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 60

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 42

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 39

11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 22

12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 19

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18

14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10

15. Carlos Sainz (Esp) Williams 6

16. Alexander Albon (Tha) Williams 5

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 3

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1