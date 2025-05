Bari, lite domestica a colpi di pistola: in arresto un 37enne

1 minuto per la lettura

Una lite domestica finita a colpi di pistola a Bari, fortunatamente nessuna conseguenza tragica; in arresto un 37enne al quale è stata anche sequestrata l’arma e diverse munizioni

BARI – Dopo una lite familiare, di notte, in un appartamento del centro di Bari in via Orazio Flacco, vicino al Policlinico, con l’esplosione di colpi d’arma da fuoco segnalati dai cittadini, i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato una pistola e diverse munizioni e hanno arrestato in flagranza un cittadino georgiano, S.L., 37 anni, con precedenti di polizia. Deve rispondere di detenzione abusiva di armi, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di arma.

Al termine di perquisizioni, eseguite anche con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, i militari hanno trovato sulla rampa delle scale 3 ogive deformate in quanto esplose; nel vano ascensore 3 bossoli e tre ogive deformate in quanto esplose; nell’appartamento dell’uomo arrestato e della compagna di quest’ultimo un caricatore di pistola con 8 proiettili ed una scatola con 32 proiettili entrambi calibro 9×21; sul terrazzo dell’immobile della palazzina prospiciente una pistola semiautomatica calibro. 9×21 completa di serbatoio vuoto, rubata in una abitazione nel mese di ottobre 2024 il cui furto è stato denunciato alla Questura de La Spezia da parte di un ottantaquattrenne di quella città.

Una volta arrestato, il 37enne si è opposto attivamente all’intervento, con calci e pugni contro i militari, senza causare lesioni. Ora si trova in carcere. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari.