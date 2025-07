Sgomberata casa occupata abusivamente nel Barese

1 minuto per la lettura

Casamassima, sgomberata casa occupata abusivamente. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

CASAMASSIMA (BARI) – Momenti di tensione ieri mattina (15 luglio) a Casamassima, nel Barese, durante lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente da una famiglia senza i requisiti previsti per l’assegnazione. Nell’immobile, di proprietà dell’Arca Puglia, l’Agenzia regionale per la casa e l’abitare, vivevano in quattro, senza alcun titolo, e non avevano intenzione di lasciare l’alloggio. Lo sgombero è stato eseguito dopo la decisione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in prefettura a Bari per coordinare l’intervento. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, che ha gestito la viabilità nella zona durante le operazioni.

Non sono mancati momenti di tensione, ma lo sgombero si è concluso senza incidenti. «L’operazione è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e con la massima attenzione alla tutela delle persone coinvolte», ha precisato una nota ufficiale. L’appartamento è stato riconsegnato all’Arca Puglia, che lo assegnerà ora secondo le procedure previste dalla normativa vigente. L’obiettivo è garantire il diritto alla casa a chi ne ha realmente bisogno, nel rispetto delle graduatorie e delle situazioni di fragilità accertate. Con questo intervento, le istituzioni ribadiscono la linea della tolleranza zero verso le occupazioni abusive e la volontà di recuperare gli immobili per restituirli alla collettività, assicurando al tempo stesso supporto alle famiglie in difficoltà attraverso i canali previsti dalla legge.