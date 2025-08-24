1 minuto per la lettura

Insulti razziali e sputi su un bimbo di 11 anni nel Barese. La mamma denuncia l’aggressione: «Abbiamo deciso di parlarne perché non debba succedere mai più».

GIOIA DEL COLLE (BARI) – Offese a sfondo razziale, sputi sul volto e sulla bicicletta, un’aggressione verbale e fisica subita da un bambino di 11 anni. È quanto accaduto venerdì sera a Gioia del Colle, nel Barese, quando il piccolo, figlio di madre italiana e padre nigeriano, è uscito per la prima volta da solo con i suoi amici.

A raccontare l’episodio è stata la mamma, che lavora nel sociale, in un post su Facebook poi ripreso dall’ANSA. «Hanno iniziato in tre, poi gli altri si sono defilati ed è rimasto solo un ragazzino un po’ più grande di lui», ha spiegato, sottolineando il trauma vissuto dal figlio. «Non è la prima volta che viene bullizzato per il colore della sua pelle, ma questa volta si è oltrepassato il limite», ha aggiunto. La donna ha scelto di rendere pubblico l’accaduto per prevenire il ripetersi di simili episodi: «Abbiamo deciso di parlarne perché non debba succedere mai più. Ora mio figlio sta meglio, ma il segno di questa aggressione rimarrà».

Nonostante il dramma, la vicenda ha scatenato una mobilitazione della comunità locale. «Un paese intero si è sollevato e lui si è sentito protetto. Anche il sindaco lo ha chiamato. C’è stata una comunità che ha gridato allo scandalo», ha raccontato la madre. L’episodio riaccende il dibattito sul razzismo e sul bullismo a sfondo etnico in Italia, mostrando come anche i più giovani possano diventare vittime di comportamenti inaccettabili. La denuncia della famiglia è ora un monito affinché episodi del genere non vengano più tollerati.