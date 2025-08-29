Bari, nuove «zone rosse» e stretta sullo spaccio: il prefetto Russo annuncia più controlli

2 minuti per la lettura

Dopo le risse degli ultimi tre giorni e la recrudescenza dello spaccio di droga, il prefetto di Bari Francesco Russo annuncia nuove «zone rosse» e controlli rafforzati nelle piazze più critiche della città.

BARI – Pugno duro dello Stato contro risse, degrado e spaccio di droga nel capoluogo pugliese. È quanto emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato ieri (28 agosto) in Prefettura, al termine del quale il prefetto Francesco Russo ha annunciato l’istituzione di nuove «zone rosse» in città, misure già sperimentate per contrastare fenomeni di illegalità diffusa. «Stiamo programmando nuove aree sensibili – ha dichiarato Russo – anche se a Bari il regolamento di polizia urbana mette già a disposizione delle forze dell’ordine strumenti equivalenti. Le attività di polizia sono continue e saranno ulteriormente rafforzate: la risposta dello Stato sarà sempre più incisiva».

Bari, risse e degrado nelle piazze del centro: nuove «zone rosse»

L’allarme sicurezza è scattato dopo le quattro risse avvenute negli ultimi tre giorni, con protagonisti gruppi di cittadini stranieri, tra piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e il quartiere Libertà. Zone già sotto osservazione, dove oltre alle violenze è emersa la presenza di parcheggiatori abusivi e un diffuso consumo di droga, in particolare crack.

Lotta allo spaccio e presenza costante delle forze dell’ordine

«Abbiamo già registrato diverse denunce per spaccio – ha ricordato il prefetto – e l’azione di contrasto non si fermerà. Continueremo con controlli serrati per stroncare la diffusione della droga». Accanto alle misure repressive, Russo ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato: «Rafforzeremo anche l’aspetto sociale, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Comune. L’obiettivo è censire chi frequenta abitualmente queste piazze e restituire sicurezza ai cittadini».

Piazza Umberto sorvegliata speciale

Particolare attenzione su piazza Umberto, a ridosso della stazione centrale, definita «zona ad alto impatto continuo». «Qualche mese fa – ha ricordato il prefetto – avevamo registrato un aumento di rapine, anche notturne. È stato istituito un servizio specifico e continuiamo a monitorare con attenzione tutti i fenomeni». La strategia annunciata unisce nuove zone rosse, controlli rafforzati e interventi sociali, per tentare di arginare una spirale di violenza e degrado che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul cuore di Bari.