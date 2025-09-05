Bari, bimbo di 3 anni muore in ospedale: sospetta meningite

1 minuto per la lettura

BARI – Un dramma si è consumato questa mattina (5 settembre) all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Un bambino di appena tre anni è morto a causa di una probabile meningite. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità, dopo la denuncia presentata dalla famiglia.

Bari, bimbo di 3 anni muore in ospedale per sospetta meningite

Secondo quanto ricostruito, il piccolo era arrivato nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I medici lo avevano ricoverato nel reparto di Pediatria, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Intorno alle 22 è stato disposto il trasferimento urgente a Bari. Nelle prime ore del mattino, il bimbo non ce l’ha fatta.

La salma si trova ora all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

In una nota, la Asl di Taranto ha riferito che, «dalle prime valutazioni cliniche si ipotizza, come causa del decesso, una sepsi fulminante da meningococco. Sono attualmente in corso le analisi di laboratorio e gli approfondimenti diagnostici per confermare la causa dell’infezione».

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha già attivato tutte le procedure previste per la sorveglianza epidemiologica e la profilassi dei contatti stretti, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Un dettaglio importante è emerso dalle prime verifiche: secondo le informazioni disponibili, il bambino non risultava vaccinato contro il meningococco. La vicenda ha scosso profondamente le comunità di Taranto e Bari. Ora sarà l’inchiesta a stabilire se ci siano state eventuali omissioni o ritardi nelle cure. Resta l’angoscia per una tragedia che ha spezzato la vita di un bimbo di soli tre anni.