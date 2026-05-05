Auto si ribalta nel Nord Barese: due giovani in gravi condizioni

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Auto si ribalta nel nord Barese, lungo la provinciale 64 all’altezza di San Ferdinando di Puglia. Due i giovani coinvolti, entrambi in gravi condizioni.

BARI – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di ieri (4 maggio) sulla provinciale 64, all’altezza di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Il bilancio è di due giovani feriti, entrambi in codice rosso, uno dei quali in condizioni particolarmente critiche. Si tratta di un uomo di 29 anni, originario di San Ferdinando, trovato dai soccorritori fuori dall’abitacolo, privo di coscienza e con evidenti difficoltà respiratorie. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi, tanto da richiedere l’intervento di un’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza in ospedale a Foggia.

Ferita una giovane di 24 anni, anche lei residente a San Ferdinando di Puglia. I sanitari del 118 l’hanno classificata in codice rosso e trasportata in un presidio ospedaliero della zona, dove è attualmente sotto osservazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i due viaggiavano insieme a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada per poi ribaltarsi. L’impatto è stato violento e ha sbalzato il 29enne fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le autorità, impegnate a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.