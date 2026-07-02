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Conversano, nominata la nuova giunta comunale: il sindaco Giuseppe Lovascio firma i decreti e definisce le deleghe.

CONVERSANO (BARI) – Il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio ha ufficializzato questa mattina la firma dei decreti di nomina della nuova Giunta comunale, completando così la squadra di governo cittadino. Un passaggio atteso che segna l’avvio operativo della nuova fase amministrativa, con una ripartizione delle deleghe definita per garantire maggiore efficacia nei settori strategici della città. Nei prossimi giorni, verrà convocata una conferenza stampa per la presentazione ufficiale dell’esecutivo, durante la quale saranno illustrati obiettivi e linee programmatiche.

La nuova giunta comunale di Conversano

Accanto al Sindaco Lovascio, che trattiene le deleghe a Lavori pubblici ed Ecologia, la squadra di governo risulta così composta:

vice sindaco Carlo Gungolo; deleghe: Urbanistica, Pianificazione territoriale, Turismo, frazione di Triggianello, Trasporti pubblici, Contenzioso, Servizi cimiteriali, Verde pubblico, Toponomastica;

assessore Stefano Caradonna; deleghe: Ambiente, Patrimonio e manutenzioni, Mobilità e traffico, Mobilità sostenibile, Protezione civile, Ente Parco;

assessora Rosa Anna Ramunni; deleghe: Politiche culturali, biblioteche e Polo museale, commercio, fiere, SUAP, DUC, decoro urbano, comunicazione istituzionale, politiche giovanili e del lavoro, sport e marketing territoriale;

assessora Francesca Lippolis; deleghe: Pubblica istruzione, politiche sociali, piani di zona, polizia locale, servizi demografici, pari opportunità, politiche abitative;

assessore Fabio Locaputo; deleghe: Servizi finanziari, tesoreria, personale, bilancio, tributi, servizi al cittadino, digitalizzazione e Smart City.

Nel commentare la composizione della nuova giunta, il sindaco Giuseppe Lovascio ha sottolineato la necessità di un’immediata operatività: «La giunta è al completo e dobbiamo metterci subito all’opera: la città non può permettersi pause né ritardi. Nei prossimi giorni saranno attribuiti anche incarichi specifici ad alcuni consiglieri comunali, così da rendere ancora più efficace l’azione amministrativa. Ci aspettano mesi intensi, fatti di scelte, responsabilità e presenza costante sul territorio. A ciascun assessore e consigliere rivolgo un augurio sincero di buon lavoro: ora si parte, insieme, con determinazione e con il massimo impegno».

Con la nuova squadra ormai definita, l’amministrazione comunale di Conversano entra dunque nella fase operativa, puntando su una distribuzione delle deleghe ampia e strutturata per affrontare le principali sfide del territorio.