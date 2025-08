Bari, Fisco evaso con boat e breakfast: sanzioni per 670mila euro

1 minuto per la lettura

Fisco evaso con boat e breakfast: offrivano soggiorni di lusso a bordo delle proprie imbarcazioni ormeggiate nei porti del barese, senza autorizzazioni né dichiarazioni fiscali. Scoperto un giro d’affari sommerso dalla Guardia di Finanza, sanzioni per oltre 670mila euro.

BARI – Ospitalità esclusiva, tramonti sul mare e cabine di lusso. Ma dietro l’apparente romanticismo dei “Boat & breakfast”, si celava un giro d’affari sommerso, venuto a galla grazie a un’operazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Bari hanno smascherato un sistema di evasione fiscale che ha portato a sanzioni per oltre 670mila euro, a seguito di controlli mirati su imbarcazioni da diporto usate illegalmente per finalità turistiche.

Boat e breakfast, evasione fiscale: sanzioni per 670mila euro

Lusso galleggiante, esperienze da sogno e soggiorni esclusivi a bordo di imbarcazioni da diporto ormeggiate nel cuore della Puglia, pubblicizzati su piattaforme online e portali turistici, senza alcuna regolare dichiarazione fiscale. In pratica, attività ricettive a tutti gli effetti, ma completamente fuori dal radar del Fisco.

Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno identificato diversi soggetti italiani che proponevano soggiorni esclusivi a bordo delle proprie imbarcazioni ormeggiate nei porti del barese, promettendo “esperienze indimenticabili” in ambienti raffinati e panorami mozzafiato. Un’attività che fruttava guadagni importanti, completamente in nero. Va sottolineato che la normativa italiana non consente l’uso delle imbarcazioni da diporto per attività di tipo commerciale come la ricettività turistica, se non nel rispetto di specifiche autorizzazioni e adempimenti fiscali. In questo caso, i proprietari avevano aggirato le regole, evitando imposte, tasse e obblighi di legge. I controlli serrati delle Fiamme Gialle hanno bloccato questa pratica fraudolenta, tutelando sia la concorrenza leale che le entrate erariali.