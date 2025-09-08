Accoltellamento nel Barese durante la festa patronale: uomo ferito

1 minuto per la lettura

Paura ad Adelfia: accoltellamento nel Barese durante la festa patronale. Il ferito è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale.

ADELFIA (BARI) – Una notte di festa si è trasformata in attimo di terrore ieri sera (7 settembre) ad Adelfia (Bari), tra luci, musica e fuochi d’artificio della tradizionale festa patronale. Verso la mezzanotte, tra la folla festante, un uomo è stato accoltellato al termine di un acceso diverbio con un altro partecipante. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni: non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il responsabile dell’aggressione sarebbe già stato individuato. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire con precisione i momenti della lite e accertare eventuali responsabilità. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità: la serata, che avrebbe dovuto celebrare tradizione e convivialità, si è tinta di paura e inquietudine, lasciando un segno nella memoria di chi era presente.