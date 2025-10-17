Inchiesta “Ura”, traffico internazionale di droga: sequestro milionario nel Barese

1 minuto per la lettura

Traffico internazionale di droga, sequestro milionario a indagato dell’inchiesta “Ura”: villa a Torre a Mare e contanti sotto sigillo nel Barese.

BARI – Maxi sequestro di beni a carico di un indagato coinvolto nell’inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia denominata “Ura”, che lo scorso maggio aveva portato all’arresto di 52 persone accusate, a vario titolo, di traffico internazionale di droga, riciclaggio e abuso d’ufficio.

I sigilli sono stati posti su una villa di pregio a Torre a Mare, frazione costiera di Bari, e su contanti per circa 100mila euro. Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, i beni sequestrati risultano “connessi e frutto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti dall’Albania alla Puglia”.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno ricostruito un colossale flusso di cocaina ed eroina verso il capoluogo pugliese, alimentato da corrieri internazionali provenienti soprattutto dall’Albania e dal Nord Europa. Il traffico generava un “flusso ininterrotto di denaro contante dalla Puglia all’Albania”.

Gli investigatori hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche e ambientali, video-riprese, pedinamenti e controlli sul territorio, oltre all’analisi di chat criptate acquisite dalla piattaforma SkyECC. Fondamentali le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, che hanno permesso di documentare la distribuzione di 255 chili di cocaina ed eroina pure.