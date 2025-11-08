Bari, inseguimento da film tra i tetti: un arresto, un fuggitivo in fuga

1 minuto per la lettura

Inseguimento spettacolare a Bari. La Polizia arresta un giovane pregiudicato e sequestra una pistola senza matricola. Il complice riesce a scappare.

Tensione e paura ieri sera, venerdì 7 novembre, alla periferia di Bari. Nel quartiere Ceglie del Campo un inseguimento da film si è concluso con l’arresto di un giovane pregiudicato da parte della Polizia di Stato.

INSEGUIMENTO DA FILM ALLA PERIFERIA DI BARI

Gli agenti della Volante stavano effettuando controlli di routine quando hanno notato due uomini che, alla vista della Polizia, hanno tentato di allontanarsi in fretta. Ne è nato un inseguimento prima a piedi per le vie del quartiere, poi sui terrazzi delle abitazioni.

Uno dei due sospetti è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Il complice è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno trovato sul terrazzo una pistola calibro 7,65 priva di matricola, con caricatore e sei cartucce. L’arma è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti balistici e dattiloscopici del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.

Il fermato, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, era destinatario di un avviso orale del questore di Bari. È stato posto agli arresti domiciliari. Proseguono le indagini per rintracciare l’altro fuggitivo.