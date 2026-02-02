Bari, confiscati beni per 330mila euro a un pluripregiudicato

1 minuto per la lettura

A Bari sono stati definitivamente confiscati beni per 330mila euro a un pregiudicato vicino al clan Parisi: aveva un tenore di vita sproporzionato al reddito.

BARI – Lo Stato assesta un nuovo colpo al patrimonio della criminalità organizzata barese. I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione alla confisca definitiva di beni per un valore complessivo di 330mila euro, riconducibili a un pluripregiudicato di Casamassima, ritenuto dagli inquirenti vicino allo storico clan Parisi.

L’uomo vanta un curriculum con condanne definitive per reati che spaziano dall’associazione a delinquere all’estorsione, fino al furto e alla ricettazione. Proprio questi precedenti, come spiegato dalla Guardia di Finanza in una nota ufficiale, hanno permesso di delineare la spiccata “pericolosità sociale” del soggetto.

REDDITI “FANTASMA” E VITA NEL LUSSO: CONFISCATI BENI A BARI

A far scattare l’intervento delle Fiamme Gialle di Bari è stata l’evidente sproporzione tra la vita condotta dall’uomo e le sue dichiarazioni fiscali. Gli accertamenti patrimoniali hanno infatti evidenziato: un tenore di vita elevatissimo e disponibilità patrimoniali ingenti. I militari hanno inoltre visto che i redditi dichiarati al Fisco quasi nulli o del tutto incoerenti. Secondo i militari, l’intero patrimonio confiscato è il frutto dei proventi illeciti accumulati negli anni attraverso la commissione di gravi delitti.

I BENI CONFISCATI AL PREGIUDICATO DI BARI

Il provvedimento di oggi, 2 febbraio 2026, riguarda nello specifico un appartamento di pregio con relative pertinenze situato a Casamassima. L’immobile era già stato oggetto di sequestro preventivo nel gennaio 2025. Con la confisca odierna, la proprietà passa definitivamente nelle mani dello Stato. L’operazione rientra in una più ampia strategia di contrasto ai patrimoni illeciti, mirata a colpire la criminalità non solo nella libertà personale, ma soprattutto nelle risorse economiche derivanti dalle attività mafiose.