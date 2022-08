400 pillole di viagra in valigia, 61enne barese condannato per importazione di farmaci

1 minuto per la lettura

8500 euro di ammenda per essere sbarcato all’aeroporto di Bari con quasi 400 pillole di viagra in valigia. L’uomo, un 61enne di Bari, è stato sanzionato per importazione non autorizzata di farmaci dall’estero.

I fatti risalgono a giugno 2018, quando il pensionato era di rientro da Santo Domingo. Nonostante avesse allegato alle scatole dei medicinali una prescrizione medica, dichiarando che erano per uso personale è stato condannato dal Tribunale di Bari al pagamento. I funzionari doganali e i

I finanzieri sequestrarono i farmaci e la Procura, all’esito degli accertamenti, ha chiesto al gip la condanna all’ammenda per la presunta contravvenzione commessa. L’indagato, assistito dall’avvocato Emiliano D’Alessandro, ha impugnato il provvedimento di condanna.