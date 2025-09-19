Omicidio Ambra Dentamaro: assoluzione definitiva per Brandonisio

1 minuto per la lettura

Definitiva l’assoluzione di Francesco Brandonisio per l’omicidio di “Ambra” Dentamaro. La sentenza non è stata impugnata per “vuoto probatorio”.

BARI – È diventata definitiva l’assoluzione di Francesco Brandonisio, il 53enne accusato dell’omicidio di ‘Ambra’ Dentamaro, transessuale uccisa a Bari la notte del 23 settembre 2018. La sentenza è passata in giudicato dopo che la Procura e la parte civile non hanno impugnato la decisione della Corte d’Assise di Bari. Brandonisio, che aveva trascorso due anni e mezzo in carcere, era stato assolto lo scorso marzo. Gli avvocati Antonio Fatone e Guglielmo Starace hanno difeso con successo il loro assistito, contro il quale la Procura aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione.

Le prove che non reggono

La vittima, Ambra Dentamaro, fu ritrovata senza vita nella sua auto, con una ferita da coltello al collo. L’indagine, durata quattro anni, aveva portato all’arresto di Brandonisio, identificato dagli inquirenti come il “cliente numero 3” della vittima, basandosi sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Tuttavia, come spiegato dai giudici nelle motivazioni della sentenza, le prove si sono rivelate insufficienti. I giudici hanno evidenziato che l’uomo ripreso dalle telecamere aveva caratteristiche fisiche diverse da Brandonisio (“l’ignoto è ben più alto dell’imputato”). Inoltre, l’auto dell’uomo ripreso non corrispondeva a quella dell’accusato, che possedeva un gancio traino assente nel veicolo delle riprese. Anche l’assenza di contatti telefonici e l’impossibilità di geolocalizzare il telefono di Brandonisio nella zona del delitto hanno contribuito a creare un “vuoto probatorio” decisivo. Per questo motivo, Brandonisio è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.