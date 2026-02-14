Bari, maxi sequestro articoli non sicuri per San Valentino

2 minuti per la lettura

Operazione della Guardia di Finanza di Bari: sequestrati 200mila prodotti tra maschere, costumi di Carnevale e gadget di San Valentino. Controlli in tutta la provincia

Un colpo al mercato del falso e dell’insicurezza in concomitanza con le festività più attese di febbraio. I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno portato a termine un’imponente operazione di controllo del territorio, culminata con il sequestro di circa 200.000 articoli irregolari.

L’operazione, mirata a tutelare la salute dei consumatori e a contrastare la concorrenza sleale, ha interessato 15 esercizi commerciali distribuiti tra il capoluogo e la provincia. Sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti gadget, giocattoli e accessori a tema Carnevale e San Valentino.

A BARI E IN PROVINCIA, SEQUESTRATI ARTICOLI PER CARNEVABE E SAN VALENTINO

Il bilancio dell’intervento è massiccio. Nello specifico, i militari hanno rimosso dal mercato: 185.000 articoli carnascialeschi: tra cui maschere, costumi, accessori e giocattoli destinati principalmente ai più piccoli. 15.000 prodotti per San Valentino: decorazioni e gadget pronti per essere venduti in occasione della festa degli innamorati.

I RISCHI PER LA SALUTE

I controlli, eseguiti dal Nucleo Operativo Metropolitano di Bari insieme alle Compagnie di Altamura, Molfetta, Monopoli e alle Tenenze di Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari e Putignano, hanno evidenziato gravi irregolarità.

I prodotti sequestrati erano privi della marcatura CE e non rispettavano le prescrizioni del Codice del Consumo. La mancanza di tali standard rappresenta un rischio concreto per i cittadini: materiali tossici, componenti fragili o infiammabili che potrebbero causare danni, specialmente se utilizzati dai bambini.

«La commercializzazione di prodotti non conformi non è solo un illecito amministrativo, ma un pericolo per la salute pubblica e un danno per gli operatori onesti che rispettano le rigide normative europee», spiegano dal Comando.

ATTIVTÀ SEGNALATE



Al termine delle attività, i titolari dei 15 esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio competente. Rischiano pesanti sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti.

L’attività della Guardia di Finanza di Bari prosegue senza sosta, con l’obiettivo di garantire che le festività si svolgano in totale sicurezza per le famiglie pugliesi, tenendo lontani dagli scaffali oggetti potenzialmente nocivi.