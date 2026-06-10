Bari, sequestrato immobile al San Paolo occupato abusivamente

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Bari, sequestro preventivo nel quartiere San Paolo, sgomberato un immobile ARCA occupato abusivamente da tempo da un nucleo familiare ritenuto vicino al clan Strisciuglio

BARI – Sequestro preventivo e sgombero nel quartiere San Paolo di Bari per un immobile di proprietà di ARCA Puglia Centrale occupato abusivamente da tempo da un nucleo familiare ritenuto vicino al clan Strisciuglio, secondo quanto riferito dalle fonti di informazione locali e dagli atti richiamati negli aggiornamenti sulla vicenda.

IMMOBILE OCCUPATO ABUSIVAMENTE, IL SEQUESTRO

L’intervento eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione della Dda di Bari, con notifica del decreto di sequestro agli interessati, poi denunciati per occupazione abusiva.

Secondo la ricostruzione emersa, l’ingresso nell’abitazione era avvenuto inizialmente tramite una dichiarazione di ospitalità presentata dall’assegnataria dell’alloggio, ma i rinnovi previsti dalla normativa non sarebbero stati effettuati, facendo venire meno ogni titolo per la permanenza nell’immobile.

SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA

Alle operazioni hanno partecipato anche Carabinieri, personale del Comune di Bari, operatori del 118, vigili del fuoco e tecnici dell’ente proprietario.

L’immobile messo in sicurezza per impedirne una nuova occupazione, in un contesto di controlli rafforzati sulle case popolari occupate abusivamente in città.

IMMOBILE OCCUPATO ABUSIVAMENTE, IL CONTESTO DELL’OPERAZIONE

La vicenda si inserisce nell’attività avviata dalla Procura di Bari, insieme a Prefettura e forze dell’ordine, contro le occupazioni abusive degli alloggi popolari da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata.

Le cronache locali riportano da mesi un quadro di forte attenzione sul tema, con numeri rilevanti di alloggi occupati illegittimamente nell’area barese e interventi ripetuti nel quartiere San Paolo.