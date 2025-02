Partita dall’Albania la nave con i 43 migranti diretti al porto di Bari

1 minuto per la lettura

I 43 migranti bengalesi ed egiziani, trasferiti in Albania, torneranno in Italia, la motovedetta con a bordo i richiedenti asilo è salpata da Shengjin e arriverà al porto di Bari.

BARI- L’arrivo della nave militare è previsto nel porto Bari per questa sera, 1 febbraio 2024. Ancora un capitolo nella complessa vicenda dei migranti trasferiti in Albania lo scorso martedì. La motovedetta della Guardia costiera italiana è salpata intorno alle 13 di oggi, 1 febbraio 2025, dal porto di Shengjin con a bordo i 43 richiedenti asilo bengalesi ed egiziani. I quaranta sono destinati a fare ritorno in Italia.

Il trasferimento, disposto dai giudici della Corte d’appello di Roma, segna un nuovo sviluppo nella controversa gestione dei migranti. L’arrivo della motovedetta militare con a bordo i migranti partiti dall’Albania arriveranno al porto di Bari intorno alle le 20.30 di questa sera. Giunti a Bari i migranti saranno presumibilmente trasferiti in centri di accoglienza. La decisione dei giudici romani rappresenta il terzo stop al trattenimento dei migranti nel centro di Gjader.