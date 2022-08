Allarme baby gang nel Barese: due aggressioni in poche ore

2 minuti per la lettura

BARI – Cresce la preoccupazione nel barese per l’azione delle baby gang: in poche ore registrate ben due aggressioni. Le due aggressioni che vedrebbero come autori minorenni si sono verificate entrambe ieri sera, 13 agosto 2022, a Bitonto.

Poco dopo la mezzanotte un gruppo di adolescenti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti che stanno indagando, avrebbe accerchiato e picchiato il titolare di un locale in piazza Castello, nel centro storico, dopo che lui li aveva rimproverati perché stavano importunando i clienti seduti ai tavolini all’esterno.

Dopo averlo accerchiato e picchiato, il gruppo di ragazzini, che nel frattempo aveva anche chiamato rinforzi, avrebbe anche danneggiato il locale lanciando e rompendo sedie e tavolini, per poi fuggire.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i presunti aggressori.

BABY GANG IN AZIONE NEL BARESE, LA PRIMA AGGRESSIONE POCO PRIMA

La stessa sera, alcune ore prima, nella vicina piazza Cavour, sempre nel centro storico, un 40enne sarebbe stato aggredito con un pugno al volto da un adolescente che lo avrebbe inseguito dopo un tentativo fallito di scippargli il borsello. Su questa

vicenda indaga, invece, la Polizia.

IL SINDACO DI BITONTO: «SERVONO AZIONI INCISIVE»

«Mi sto interfacciando con i vertici delle forze dell’ordine per sollecitare interventi di maggiore presidio sul territorio anche a seguito di quanto concordato solo poche settimane fa in sede di comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza».

Queste le prime parole a caldo del sindaco di Bitonto (Bari), Francesco Paolo Ricci, all’indomani delle due aggressioni messe a segno nel centro barese da presunte baby gang.

«Sto inoltrando agli organi competenti una nota scritta con specifiche richieste a tutela del nostro territorio dice Ricci – Come amministrazione non escludo, anche con il coinvolgimento dell’opposizione, azioni decise di sensibilizzazione sul tema della sicurezza particolarmente avvertito dai cittadini. La stragrande maggioranza dei cittadini vuole bene alla città ed è per loro che mi assumo ogni responsabilità. Non consentirò e non consentiremo che chi rema contro il bene della nostra comunità, abbia la meglio».