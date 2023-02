Paura a Polignano, scomparsi un uomo e un bambino

1 minuto per la lettura

BARI – C’è apprensione a Polignano a Mare dove da diverse ore un uomo e un bambino sono scomparsi. Si teme possano essere finiti in mare.

A dare l’allarme è stata una persona che li avrebbe visti sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare, senza indumenti e poco dopo sarebbero spariti.

A quanto si apprende sarebbero stati ritrovati sulla scogliera di Polignano le scarpe e i giubbotti di un uomo e di un bambino poi scomparsi. Le ricerche si sono protratte per tutto il giorno via mare e via terra, e anche con l’ausilio di un elicottero.

In serata, poi, le ricerche sono state sospese con l’obiettivo di riprendere all’alba con l’intervento di motovedette e sommozzatori.

Al momento – riferiscono fonti investigative – non risultano denunce di scomparsa e, quindi, non si ha certezza che esistano delle persone da ricercare. Le verifiche sono doverose – viene evidenziato – dopo la segnalazione ricevuta di un uomo e un bimbo avvistati sulla scogliera e poi scomparsi».