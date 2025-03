Bari, disperso in mare da traghetto per la Grecia: ricerche in corso

1 minuto per la lettura

Uomo iracheno disperso in mare da traghetto diretto in Grecia, l’allarme lanciato dall’equipaggio a 30 miglia da Barletta, ricerche in corso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Bari.

BARI- Sono in corso le ricerche in mare di un uomo iracheno, scomparso da un traghetto diretto in Grecia. La scomparsa è avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2025. L’allarme è stato lanciato dall’equipaggio dell’imbarcazione, quando questa si trovava a circa 30 miglia dalla costa di Barletta. Immediatamente, sono scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Bari. Una motovedetta della Guardia Costiera ha avviato le ricerche in mare, che proseguono senza sosta.

Al momento le autorità marittime di Bari, non avrebbero accertato se l’uomo disperso sia caduto in mare accidentalmente o se si tratti di un gesto volontario. Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire l’accaduto e chiarire le dinamiche della scomparsa. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore, con l’impiego di mezzi navali e aerei, nella speranza di ritrovare l’uomo disperso.