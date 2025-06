Incidente a Altamura, scontro fra moto e auto: morto un 17enne, tre feriti

1 minuto per la lettura

Ad Altamura, un 17enne è morto in un tragico incidente tra la sua moto e un’auto. Altre tre persone ferite. La comunità è sotto shock.

ALTAMURA (BARI)- Una notte di festa si è trasformata in tragedia ad Altamura, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’accaduto, avvenuto tra il 7 e l’8 giugno, ha coinvolto anche altre tre persone, rimaste ferite. Il giovane era alla guida di una moto, con una ragazza come passeggera, e stava rientrando da una festa quando si è verificato lo scontro. La dinamica, ancora da accertare, vede la moto impattare violentemente con un’Audi A6. Per il 17enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

La ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Anche le due persone a bordo dell’Audi hanno riportato contusioni. Sull’accaduto stanno procedendo i Carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione le cause e la dinamica che hanno portato a questa ennesima tragedia sulla strada. La comunità di Altamura si stringe attorno alla famiglia del 17enne morto nell’incidente, sconvolta da un dolore così improvviso e insopportabile.