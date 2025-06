Altamura, rapina in yogurteria: titolare colpito con un martello, arrestati due uomini

1 minuto per la lettura

Ad Altamura arrestati due uomini già detenuti: sono stati identificati quali autori della rapina una yogurteria, e del ferimento con un martello del titolare. Identificati da videosorveglianza.

ALTAMURA (BARI) – Due uomini di 31 e 35 anni, entrambi con precedenti penali e già detenuti per un’altra rapina, sono stati nuovamente arrestati dai Carabinieri di Altamura. Sono accusati di aver commesso una rapina aggravata in una yogurteria lo scorso 16 maggio, episodio durante il quale il titolare del locale è stato colpito con un martello. La rapina alla yogurteria contestata è avvenuta in tarda serata, il 16 maggio scorso a Altamura. I due malviventi hanno fatto irruzione nella yogurteria di Altamura con il volto coperto e armati di un martello, nonostante la presenza di numerosi giovani clienti. Il titolare dell’attività ha tentato di opporsi all’aggressione, ma è stato colpito con l’arma, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze fisiche.

L’attività investigativa della stazione locale dell’Arma dei Carabinieri è stata immediata e meticolosa. Grazie all’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare i due uomini. Le telecamere hanno permesso non solo di riconoscere i soggetti, ma anche di ricostruire dettagliatamente il loro percorso. Potendo così ricostruire sia all’arrivo che durante la fuga dalla yogurteria. Le prove raccolte hanno portato la Procura a richiedere e ottenere dal GIP un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due sospettati.

L’ordinanza è stata notificata direttamente nella Casa Circondariale di Bari, dove i due erano già reclusi per un’altra rapina. Entrambi gli uomini dovranno ora rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali. L’operazione conferma l’efficacia delle indagini sul territorio e l’importanza del sistema di videosorveglianza per la risoluzione di crimini.