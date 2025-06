Sabotaggio a Bari: tranciati i cavi della rete internet del Comune

1 minuto per la lettura

Vero e proprio atto di sabotaggio al comune di Bari dove di notte sono stati tranciati i cavi della rete internet del palazzo comunale causando disagi ai servizi. Indagini in corso.

BARI – Bari si sveglia con una ferita digitale che impatta direttamente sulla funzionalità della macchina amministrativa. Nella notte, tra domenica e lunedì 16 giugno 2025, ignoti hanno tranciato i cavi della rete internet del Comune. Un gesto che ha provocato un’interruzione grave e immediata dei servizi, sia quelli rivolti all’utenza interna sia quelli essenziali per la cittadinanza. Non si tratta di un semplice disservizio, ma di un vero e proprio atto di sabotaggio della macchina amministrativa.

La scena del “crimine” è Via Cairoli, una delle arterie che lambiscono il cuore pulsante dell’amministrazione cittadina, Palazzo di Città. Qui, presumibilmente con una tronchesina sono stati recisi, durante la notte, i fili che tessono la connettività vitale del Comune. La polizia giudiziaria di Bari ha immediatamente avviato le indagini. Un passo dovuto e necessario per restituire un nome e un volto ai responsabili di questo scempio. L’occhio vigile delle numerose telecamere di videosorveglianza disseminate nella zona sarà, potrebbero essere un alleato prezioso per fare luce sulla vicenda. Non tutto è perduto, fortunatamente.

L’architettura dei servizi comunali, in parte migrata su cloud, ha permesso di salvare alcune funzionalità cruciali, mitigando, seppur parzialmente, il colpo inferto. Tuttavia, i servizi che viaggiano sulla rete intranet, quella che sostiene il quotidiano lavoro degli uffici e di conseguenza l’erogazione di molti servizi ai cittadini, è stata completamente disattivata. Le attività di ripristino dei cavi della rete internet del comune di Bari sono già in corso, con l’obiettivo – dopo il sabotaggio- di riportare la piena operatività nel più breve tempo possibile.