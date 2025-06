Tragedia sulla A1, morta una coppia di Bisceglie: tornavano dalla laurea della figlia

2 minuti per la lettura

Scontro frontale sulla A1: morta una coppia di Bisceglie e feriti una figlia e un carabiniere con loro a bordo; tornavano dalla laurea dell’altra figlia

Rientravano a Bisceglie da Firenze dopo la laurea della figlia quando sulla autostrada A1 all’altezza del bivio per la diramazione Roma Sud una coppia è morta in un incidente, ieri sera (27 giugno 2025). Sono Emanuele Cosmai, di 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, di 58, entrambi di Bisceglie, nel nord Barese, le vittime.

L’auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un furgone il cui conducente è rimasto ferito. Con la coppia, in auto, c’era una delle loro figlie e un carabiniere collega dell’altra figlia della coppia. I due giovani sono rimasti feriti gravemente e trasportati dopo lo scontro in ospedale in elicottero.

La famiglia rientrava a Bisceglie da Firenze dopo la festa per la aurea in lettere di una delle loro figlie. A manifestare vicinanza e cordoglio è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano in un post sui social. “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini in un incidente stradale a Roma. un’altra terribile tragedia della strada strappa brutalmente alla vita una coppia biscegliese, dilaniando una famiglia”, scrive il sindaco ricordando Rosa Mastrototaro e sua figlia Margherita Di Liddo, incinta di un bimbo, morte nell’aprile scorso in uno scontro stradale avvenuto tra Andria e Bisceglie.

“Ai familiari, ai parenti, agli amici” della famiglia Cosmai va “la nostra vicinanza, il nostro abbraccio più caloroso nell’auspicio che possa sostenerli in questo momento così delicato e difficile. Ai feriti, il nostro augurio di guarigione”, aggiunge Angarano.

Anche Unarma Puglia, sindacato dei carabinieri, esprime il suo cordoglio in un comunicato. Si dice vicino alla figlia delle vittime e augura “un rapido recupero” al maresciallo dei carabinieri che è rimasto ferito nell’incidente: “La speranza di vederlo tornare al più presto alla sua vita e ai suoi affetti è condivisa da tutti i colleghi”.