Tragedia a Mola di Bari, morti una donna incinta e il compagno, 5 feriti tra cui un bambino

Una donna di 34 anni incinta e il suo compagno sono morti e cinque persone sono rimaste ferite in un tragico incidente verificatosi a Mola di Bari dove un’auto si è scontrata con un van

MOLA DI BARI (BARI) – Una donna di 34 anni, Sara Turzo, e il suo compagno sono morti e altre cinque persone sono rimaste ferite nello scontro verificatosi questa notte verso l’1,20 tra una Fiat Punto, condotta dalla vittima, e un furgone van Mercedes. Lo scontro è avvenuto sulla statale 16 in direzione Brindisi, all’altezza dello svincolo per Mola di Bari. La donna, che era incinta al sesto mese, viaggiava a bordo della vettura con altre due persone. Nel furgone, un autonoleggio, invece, c’erano il conducente e tre turisti di nazionalità ucraina.

In particolare, l’uomo che si trovava in auto con la vittima, un giovane torinese di 30 anni, prima ricoverato in gravi condizioni è morto all’alba nell’ospedale Di Venere di Bari dove era stato trasportato dal 118 in condizioni disperate. Sarebbe deceduto alcune ore dopo per i traumi subiti nell’impatto portando così il bilancio dell’incidente a due vittime. La donna morta nello scontro era di Ortona in provincia di Chieti.

A bordo della Fiat Punto, come detto, era presente anche una altra donna di 29 anni anche lei finita in ospedale ma al nosocomio di Monopoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Mola e della Stazione di Polignano a Mare. Nell’altro mezzo coinvolto nello scontro, un furgone Mercedes a noleggio con conducente, guidato da un 59enne di Bari, c’erano tre turisti ucraini, tra loro anche un bambino di 9 anni, tutti rimasti feriti.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro ed individuare eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri intervenuti sul posto che hanno effettuato i rilievi necessari all’attività investigativa che sarà svolta nelle prossime ore.