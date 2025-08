Bari, incidente sulla Sp231, auto investe ciclisti: tre morti e un grave

1 minuto per la lettura

Tre ciclisti di Andria sono morti in un incidente e un quarto è grave dopo essere stati investiti da un’auto sulla Sp 231.

TERLIZZI (BARI) – Una tragica mattina sulla strada provinciale 231, in direzione in direzione sud verso Bari, all’altezza di Terlizzi, dove un terribile incidente stradale ha causato la morte di tre ciclisti e il ferimento grave di un quarto. Tutte le vittime e il ferito sono originari di Andria. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8:30 di questa mattina 3 agosto 2025, quando i ciclisti sono stati travolti da un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e ha sbalzato i ciclisti sulla carreggiata. Dopo averli investiti, la vettura è finita contro il guardrail.

Il conducente dell’auto, un uomo residente a Corato, ha immediatamente allertato i soccorsi. Rimasto ferito nell’impatto, è stato trasportato al Policlinico di Bari. Purtroppo, per i tre ciclisti non c’è stato nulla da fare: il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il quarto ciclista, invece, è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti delle Polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia, insieme ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

“Una notizia che ci lascia sgomenti, increduli. La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore”. Lo scrive in un post su Fb Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi, esprimendo il cordoglio per l’incidente. “Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, Il rispetto del silenzio e della preghiera. Nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza”, conclude.