Trinitapoli, assalto al bancomat: banda in fuga a mani vuote

1 minuto per la lettura

A Trinitapoli, un gruppo di criminali utilizzando la tecnica della “marmotta ha tentato l’assalto a un bancomat, ma è fuggito a mani vuote.

TRINITAPOLI (BARI) – Un assalto notturno a un bancomat è fallito a Trinitapoli, in provincia di Bari, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Intorno alle 3:30 della scorsa notte, 12 settembre 2025, un gruppo di malviventi ha tentato di far saltare lo sportello automatico della Banca Popolare di Milano utilizzando la tecnica della “marmotta”, un ordigno esplosivo artigianale inserito nell’erogatore di banconote. La deflagrazione ha danneggiato il vano del bancomat e ha allertato una pattuglia dei Carabinieri che era impegnata nel servizio di perlustrazione notturna. I militari hanno raggiunto rapidamente l’istituto di credito, mettendo in fuga i rapinatori prima che potessero impossessarsi del denaro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il nucleo artificieri, la scientifica e i vigili del fuoco per i rilievi. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del tentato furto.