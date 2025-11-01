Lite in Rsa a Bari, tenta di strangolare una coetanea: 55enne arrestato

1 minuto per la lettura

Tenta di strangolare una coetanea dopo una lite in una Rsa di Bari: arrestato 55enne. La donna è stata salvata dal personale.

BARI – Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver tentato di strangolare una sua coetanea all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) di Bari. L’aggressore è stato condotto in carcere subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 31 ottobre 2025, all’interno della struttura dove i due, entrambi 55enni e a quanto si apprende con problemi di salute, risultano residenti.

LA DISCUSSIONE NELLA RSA DI BARI DEGENERA E L’UOMO TENTA DI STRANGOLARE LA COETANEA

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è stata il culmine di una discussione scoppiata tra i due degenti. L’uomo avrebbe tentato di soffocare la donna stringendole le mani attorno al collo. A evitare che la situazione degenerasse e a scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento del personale della Rsa. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale per le necessarie visite mediche. Dopo gli accertamenti, le sue condizioni sono state giudicate buone ed è stata dimessa poco dopo. I Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 55enne che ora si trova in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.