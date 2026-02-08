Doppia tragedia nel Barese: due incidenti stradali, morte due ragazze, tre feriti

1 minuto per la lettura

BARI – Doppia tragedia sulle strade nel Barese, due giovani donne sono morte in due incidenti stradali diversi; tre i feriti, piuttosto gravi, tra cui un bimbo.

E’ avvenuto intorno alle 2 e 30 della notte tra il 7 e l’8 febbraio 2026 un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 26 anni. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un albero sulla strada provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano, in provincia di Bari. La vittima, Rita Sanitate, è una giovane donna di Mola di Bari. Nell’impatto il motore del veicolo si è completamente staccato finendo a decine di metri di distanza dalla vettura. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in codice rosso negli ospedali della zona. Tra questi anche un bambino di 7 anni trasportato in ospedale in codice rosso come gli altri feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine.

Dinamica simile anche nel secondo incidente stradale: un’auto si è schiantata contro un grosso albero di ulivo. A perdere la vita, una ragazza di 20 anni, Ilaria Alfarano, studentessa universitaria originaria di Adelfia ma residente a Bitetto. L’incidente è avvenuto nella notte sulla strada che collega Bitetto e Bitritto. L’auto della ragazza, sulla quale viaggiava da sola, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada schiantandosi contro l’imponente albero e provocando la morte sul colpo della 20enne.