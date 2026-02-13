Incidente a Giovinazzo: auto si schianta contro un distributore di benzina

1 minuto per la lettura

Incidente a Giovinazzo, un’auto sbanda per la pioggia e si schianta contro un distributore di benzina. I sistemi di sicurezza evitano l’esplosione del distributore.

GIOVINAZZO (BARI) – La pioggia battente che sta colpendo la provincia di Bari nelle ultime ore ha trasformato le strade in trappole viscide, causando una serie di incidenti e costringendo i Vigili del Fuoco a un lavoro incessante. Il sinistro più grave si è verificato a Giovinazzo, dove un’auto è finita fuori strada travolgendo un impianto di rifornimento.

L’INCIDENTE : COLONNINA “STRAPPATA DI NETTO”

Un automobilista, probabilmente tradito dall’asfalto bagnato, ha perso il controllo della propria utilitaria finendo violentemente contro una delle colonnine di un distributore di benzina. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’impatto è stato così forte da “strappare di netto” la pompa di carburante. Nonostante la violenza dello scontro, il conducente è rimasto ferito in modo non grave, sebbene lo spavento sia stato enorme per i testimoni presenti nell’area di servizio.

DOPO L’INCIDENTE CONTRO IL DISTRIBUTORE DI BENZINA DI GIOVINAZZO, EVITATA L’ESPLOSIONE

Le conseguenze dell’incidente avrebbero potuto essere ben più drammatiche. L’urto ha infatti innescato un principio di incendio, ma i sistemi automatici di chiusura di sicurezza dei serbatoi sotterranei sono entrati immediatamente in funzione, isolando l’impianto ed evitando una pericolosa fuoriuscita di carburante a catena. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area, bonificando i detriti e monitorando le cisterne. Quello di Giovinazzo non è stato l’unico intervento della giornata. In tutta la provincia di Bari si segnalano numerosi incidenti e disagi legati al maltempo. Le forze dell’ordine invitano alla massima prudenza, raccomandando di moderare la velocità a causa del fondo stradale estremamente pericoloso per la persistente pioggia.