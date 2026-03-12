Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto

1 minuto per la lettura

Un 43enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto; sulla sparatoria indagini in corso della Polizia.

BARI –Un uomo di 43 anni di Bitonto ma residente a Giovinazzo è rimasto vittima presumibilmente di un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’uomo è stato ritrovato nella serata di ieri, 11 marzo 2026, in un’area rurale situata tra i comuni di Giovinazzo e Bitonto. L’allarme è scattato quando l’uomo è stato ritrovato ferito. Soccorso poi dal personale del 118, il 43enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie. Attualmente, il paziente si trova ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono giudicate critiche a causa della gravità delle lesioni riportate nell’agguato.

FERITO A CORPI D’ARMA DA FUOCO INDAGINI A 360 GRADI TRA GIOVINAZZO E BITONTO

Sull’episodio sono in corso serrate indagini da parte della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile stanno setacciando la zona della sparatoria alla ricerca di bossoli o tracce utili a identificare i responsabili e il movente del ferimento. Al momento non viene esclusa alcuna pista: gli inquirenti stanno scavando nel passato della vittima e sentendo i famigliari dell’uomo.