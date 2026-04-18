Bari, incendi dolosi di auto: due arresti e una denuncia

1 minuto per la lettura

Due arresti per incendi dolosi di auto in provincia di Bari: in manette due giovani di 18 e 27 anni; denuncia per una terza persona

Bari – Due giovani di 18 e 27 anni sono stati arrestati per l’incendio di un’autovettura appiccato nella notte dei festeggiamenti di Capodanno a Corato, in provincia di Bari. Arresto avvenuto dalla Polizia del locale commissariato. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Trani e fondamentale si è rivelata l’analisi di immagini di videosorveglianza. Ignoto il movente. In base alla ricostruzione, i due hanno agito a volto coperto. Mentre uno faceva da palo, l’altro ha gettato benzina sull’autovettura, parcheggiata davanti ad un condominio, e poi è stato dato fuoco. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato impedito che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Sempre dall’analisi delle telecamere, si è verificato che i due avevano riempito una tanica di benzina in una stazione di rifornimento e poi erano andati sul posto per l’incendio; quindi è stato ricostruito anche il percorso a ritroso, per la fuga, in cui sono stati immortalati a volto scoperto. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Durante le indagini, è stato identificato un altro uomo per un diverso episodio. Il sospettato è stato denunciato per aver appiccato il fuoco all’interno di un’autovettura, distruggendo gli interni, nello scorso gennaio. Anche in questo caso sono stati utilizzati i sistemi di videosorveglianza per le indagini.