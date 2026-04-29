Colpi di pistola contro una casa a Bari Vecchia, ferita una donna

2 minuti per la lettura

Anziana donna è rimasta ferita a Bari Vecchia da alcuni colpi di pistola contro la sua casa. Indagini sul caso ma anche su faide tra clan.

BARI – Si torna a sparare nella città di bari, sfiorando la tragedia. Nella serata di ieri, 28 aprile 2026, una donna di 85 anni è rimasta ferita mentre si trovava all’interno della propria abitazione a Bari Vecchia. La donna è stata ferita da un colpo di arma da fuoco esploso dall’esterno. Fortunatamente, l’anziana ha riportato solo una lieve abrasione sulla fronte. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, le ha prestato le prime cure sul posto. Per la pensionata, nonostante il forte shock, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

COLPI DI PISTOLA CONTRO CASA, L’IPOTESI: UN ATTO INTIMIDATORIO FINITO MALE A BARI VECCHIA

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, chi ha sparato lo ha fatto con l’intento di lanciare un segnale inequivocabile. Diversi colpi sono stati esplosi verso l’abitazione e uno di questi ha sfiorato la donna. Gli inquirenti ipotizzano che l’anziana sia stata colpita per errore e che il vero obiettivo dell’intimidazione potesse essere un altro frequentatore della casa o, più in generale, il controllo del territorio in quella specifica zona.

L’episodio non viene considerato un caso isolato, ma gli inquirenti ricordano una preoccupante scia di sangue che negli ultimi mesi sta vedendo protagonisti giovani leve dei clan mafiosi baresi, in lotta per la gestione delle piazze di spaccio di droga. Gli investigatori stanno cercando collegamenti con i recenti fatti di cronaca. Il 19 Aprile l’omicidio di Filippo Scavo, 43 anni, elemento di spicco del clan Strisciuglio, freddato in una discoteca di Bisceglie. Il 21 Aprile il ferimento di un 21enne, ritenuto vicino al rivale clan Capriati, avvenuto proprio tra i vicoli di Bari Vecchia. La Squadra Mobile sta analizzando i bossoli ritrovati e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il commando in azione. La tensione nel borgo antico resta altissima.