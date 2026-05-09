Palo del Colle, 77enne accoltellato per problemi di vicinato: un arresto

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Accoltellato per problemi di vicinato un uomo di 77 anni a Palo del Colle(Bari): in arresto l’aggressore

Si trova ricoverato in ospedale il 77enne accoltellato dal vicino di casa ieri (8 maggio 2026) a Palo del Colle in provincia di Bari. L’aggressore, 30enne, si trova ora in arresto. Il motivo dell’aggressione pare siano problemi di vicinato anche se, dichiara la figlia del 77enne alla stampa, non si erano mai verificate liti tra le rispettive famiglie. In più, dalle telecamere di sorveglianza, l’aggressione appare premeditata, con il 30enne appostato nei pressi dell’abitazione dell’anziano, aggredito poi alle spalle mentre apriva il garage.

Da quanto dichiara la figlia dell’uomo accoltellato inoltre, il giorno precedente all’accoltellamento si era presentata all’abitazione del 77enne un’ambulanza. Ma nessuno aveva mai allertato il numero delle emergenze L’uomo, già affetto da problemi di salute, ha riportato ferite in diverse parti del corpo e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione hanno arrestato il 30enne con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari.