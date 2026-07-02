Assalto anche ad Altamura: bomba al bancomat distrugge la filiale Mps

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Una bomba ha distrutto il bancomat Mps ad Altamura. È l’ennesimo assalto esplosivo in una crescente escalation nel barese.

ALTAMURA (BARI) — Un boato tremendo ha squarciato il silenzio della notte nel pieno centro di Altamura. Intorno alle ore 3:00, di questa mattina 2 luglio 2026, una banda di malviventi ha preso d’assalto la filiale del Monte dei Paschi di Siena situata nella centralissima viale Regina Margherita, utilizzando una bomba per sventrare lo sportello bancomat. La deflagrazione è stata talmente violenta da distruggere completamente i locali interni dell’istituto di credito e le vetrate d’ingresso. Il forte boato ha svegliato di soprassalto centinaia di residenti della zona, gettando il quartiere nel panico.

BOMBA AL BANCOMAT: L’INTERVENTO D’URGENZA E RILIEVI DELLE FORZE DELL’ORDINE AD ALTAMURA

Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la struttura per scongiurare il rischio di crolli o incendi, e dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato i primi rilievi balistici e tecnici e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona circostante per identificare il commando. Resta ancora da quantificare l’esatto bottino della rapina.

ESCALATION NEL BARESE: UN FENOMENO IN FORTE AUMENTO

Questo nuovo attacco si inserisce in una preoccupante escalation di assalti ai bancomat registrata negli ultimi giorni in Puglia, con una concentrazione specifica proprio nella provincia di Bari. Sebbene i colpi non sempre vadano a buon fine, infatti, in diversi casi i banditi sono stati costretti a fuggire a mani vuote, il livello di audacia e la potenza degli esplosivi utilizzati continuano a salire. Nei mesi precedenti, la medesima piaga criminale aveva già flagellato a macchia d’olio tutte le altre province della regione.